В Литве предложили изолироваться от РФ в сфере культуры

Спикер Сейма (парламента) Литвы Виктория Чмилите-Нильсен считает, что Европе необходимо изолироваться от РФ не только в политических и торгово-экономических контактах, но и в сфере культуры.

«Вероятно, это государство (Россия) быстро не выздоровеет, поэтому оно должно быть изолировано не только в политическом, дипломатическом, экономическом отношениях, но и в сфере культуры, спорта и других областях», – передает ТАСС слова Чмилите-Нильсен.

По ее мнению, нормальные культурные контакты с Россией возобновятся нескоро. «За одним столом с представителями этой страны сидеть, видимо, не придется долгие годы», – рассуждала Чмилите-Нильсен.

В свою очередь Ассоциация деятелей культуры Литвы призвала запретить любую демонстрацию российской культуры. В частности, было предложено снять с афиши Национальной оперы балет Петра Чайковского «Щелкунчик».

Литва и Латвия заявили о понижении уровня дипотношений с Россией. 2 апреля Литва полностью отказалась от поставок газа из России.

Ранее Национальная галерея в Лондоне изменила название картины Эдгара Дега «Русские танцовщицы» на украинских. По словам представителя учреждения, цитируемого The Guardian, «название этой картины было предметом постоянного обсуждения в течение многих лет и освещалось в научной литературе, однако в течение последнего месяца ему уделялось повышенное внимание из-за текущей ситуации, поэтому мы сочли, что это подходящий момент для обновления названия картины, чтобы лучше отразить ее тему».

В марте на встрече с деятелями культуры президент РФ Владимир Путин заявил, что на Западе процветает так называемая «культура отмены», остракизм и замалчивание фактов, которые не укладываются в их шаблоны. Сейчас в западных странах запрещают русских писателей и дискредитируют всех, чья позиция выходит за рамки общепринятых норм.

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