Цены на нефть остались в прежних рамках

Мировые цены на нефть в среду утром не имеют единой динамики и не сильно изменяются в свете различных факторов, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.16 цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,07%, до 106,71 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI – снижается на 0,16%, до 101,8 доллара, передает РИА «Новости».

С одной стороны, негативно на нефтяные цены влияет сейчас укрепление доллара, курс которого утром растет по отношению к другим основным мировым валютам, таким как евро или иена, а его индекс (курс к корзине валют шести стран – основных торговых партнеров США) увеличивается на 0,1%, до 99,58 пункта.

При этом нефть, как и другие сырьевые биржевые товары, контракты на которые исчисляются в долларах, становится менее доступной для держателей другой иностранной валюты.

С другой стороны, инвесторы продолжают следить за ужесточением антироссийских санкций со стороны ряда стран, которое может понести за собой риск перебоев в поставках нефти на мировой рынок, что ведет к повышению цен. Так, о решении о вводе дополнительного пакета радикальных санкционных мер заявила официальный представитель американской администрации Джен Псаки.

Газета Wall Street Journal приводит слова Псаки о том, что санкции направлены на дальнейшую экономическую, финансовую и технологическую изоляцию РФ от остального мира.

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