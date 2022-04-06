Москва пообещала ответ на недружественные действия Запада

Москва даст соответствующий ответ на каждый шаг против России, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Захарова сообщила в эфире радиостанции Sputnik, комментируя массовые случаи высылки российских дипломатов из стран Запада, что «на каждый подобный недружественный акт мы будем давать соответствующий ответ».

Она указала, что коллективный Запад «начал использовать объявление российских дипломатов persona non grata, то есть наложение на них санкций и изолирование их от возможности работать, причем на протяжении нескольких лет в том регионе, который они изучали (…) в качестве инструмента не дипломатической работы, а информационно-политической атаки»,

Представитель МИД добавила, что это делалось всегда публично, громко и показательно.

Напомним, Европа за несколько дней выслала десятки российских дипломатов: Нидерланды, Бельгия, Чехия и Ирландия заявили о высылке более 40 российских дипломатов, Эстония решила выслать 14 дипломатов, Литва и Латвия заявили о понижении уровня дипотношений с Россией, Словения объявила о сокращении сотрудников посольства РФ на 33 человека, Испания решила выслать 25 российских дипломатов, Швеция решила выслать трех российских дипломатов, МИД Дании решил выслать 15 дипломатов, Италия выслала 30 дипломатов.

МИД Франции вызвало российского посла в Париже и уведомило о высылке дипломатов, власти Германии заявили о намерении выслать 40 российских дипломатов.

Кроме того, Евросоюз объявил 19 сотрудников постпредства РФ персонами нон грата.

Россия уже объявила об ответных мерах на высылку дипломатов из стран Прибалтики и пообещала ответ на высылку дипломатов из Дании.

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