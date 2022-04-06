 

Air India прекратила продажу билетов на рейсы в Россию

06.04.2022, 8:30, Новости дня
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Индийская авиакомпания Air India прекратила продажу билетов из Дели в Москву и обратно, сообщило посольство РФ в Индии.

«Перспективы возобновления рейсов на данный момент остаются неопределенными. По информации офиса Air India, денежные средства за ранее приобретенные билеты на отмененные рейсы могут быть возвращены пассажирам в полном объеме», – передает РИА «Новости» сообщение дипломатов.

В посольстве также указали, что благодаря отмене Индией ограничений на международное авиасообщение в эту страну можно долететь через Ташкент, Стамбул, Дубай, Абу-Даби, Доху и другие доступные направления.

Ранее российская делегация в столице Республики Союз Мьянма Нейпьидо обсудила с представителями страны вопрос налаживания прямого авиасообщения и организации комфортных условий для российских туристов.

Напомним, премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что перечень стран, с которыми возобновляется авиасообщение, включает Аргентину, ЮАР, Китай и другие дружественные страны.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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