 

Захарова заявила о низком профессиональном уровне западных дипломатов в СБ ООН

06.04.2022, 8:30, Новости дня
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Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя высказывания о возможности исключения РФ из СБ ООН, заявила, что, по ее мнению, профессиональный уровень дипломатов на Западе упал.

Захарова сообщила в эфире радиостанции Sputnik, что она «с огромным уважением» относится к институту постпредства, «уж тем более когда речь идет о постоянных членах ООН, но при этом, конечно, уровень полемики последние годы, он удручает со стороны западного блока в «пятерке» постоянных членов».

«Мы видим колоссальное профессиональное просто падание людей, которые назначаются в западных державах на такие посты, это непонимание тематики даже обсуждаемой по повестке СБ ООН, непонимание того, чем занимается в принципе СБ, а это ведет к понижению роли институтов ООН», – отметила она.

Ранее постпред США Линда Томас-Гринфилд заявила о невозможности исключения РФ из СБ ООН. Постпред Великобритании Барбара Вудворд заявила, что оснований для приостановки членства РФ в СБ ООН нет.

При этом США настаивают на исключении РФ из Совета по правам человека ООН.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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