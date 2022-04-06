 

Постпред США заявила о невозможности исключения РФ из СБ ООН

06.04.2022, 7:35, Новости дня
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Исключить Россию и Совета безопасности ООН не получится, сообщила постпред США при всемирной организации Линда Томас-Гринфилд в интервью MSNBC.

«Совет безопасности был создан вследствие создания ООН после Второй мировой войны. Они (Россия) являются членами Совета безопасности. Это факт. Мы не можем изменить этот факт», – приводит слова дипломата РИА «Новости».

Ранее в Кремле назвали работу институтов ООН без РФ неполноценной.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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