Постпред США заявила о невозможности исключения РФ из СБ ООН
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Исключить Россию и Совета безопасности ООН не получится, сообщила постпред США при всемирной организации Линда Томас-Гринфилд в интервью MSNBC.
«Совет безопасности был создан вследствие создания ООН после Второй мировой войны. Они (Россия) являются членами Совета безопасности. Это факт. Мы не можем изменить этот факт», – приводит слова дипломата РИА «Новости».
Ранее в Кремле назвали работу институтов ООН без РФ неполноценной.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет