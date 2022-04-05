 

Постпред КНР: Обвинения по событиям в Буче должны быть подтверждены фактами

05.04.2022, 19:40, Новости дня
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Обвинения в связи с событиями в Буче должны опираться на факты, необоснованных заявлений следует избегать, сообщил на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель Китая при всемирной организации Чжан Цзюнь.

«Сообщения и кадры погибших гражданских лиц в Буче потрясают. Конкретные причины произошедшего должны быть установлены. Любые обвинения должны опираться на факты, прежде чем будут делаться выводы. Стороны должны проявлять сдержанность и избегать необоснованных обвинений», – цитирует его ТАСС.

По его словам, Китай призывает соблюдать на Украине гуманитарное право, защищать гражданские объекты. Также Китай призывает не политизировать гуманитарные вопросы, связанные с ситуацией на Украине.

Чжан Цзюнь заявил, что Китай призывает США, НАТО и ЕС вести диалог с Россией для разрешения разногласий.

«Мы призываем США, НАТО и ЕС вести комплексный диалог с Россией, чтобы напрямую урегулировать разногласия, накопившиеся за многие годы, и найти решение проблем», – сказал он.

Он отметил, что санкции не являются эффективной мерой решения проблемы, напротив, они создадут новые сложные проблемы.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что все обвинения в адрес РФ по ситуации в украинской Буче не просто беспочвенны, а являются «хорошо срежиссированным трагическим шоу».

Напомним, западные и украинские СМИ и политики распространили информацию о якобы массовых убийствах российскими военными мирных жителей в украинском городе Буче.

В Минобороны РФ это назвали «очередной постановкой киевского режима для западных СМИ». Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что украинские военные обстреляли Бучу, когда российские войска уже вышли из города, но США замалчивают эту информацию.

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК проанализировать информацию.

В ООН пообещали дать оценки по событиям в Буче. США собрались ужесточить санкции против РФ на фоне ситуации в Буче.

Напомним также, что советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович выдал фото зверств украинского националистического батальона «Азов» в Мариуполе за преступление, якобы совершенное российскими военнослужащими в Гостомеле.

Газета ВЗГЛЯД выясняла, зачем Зеленскому может быть нужен фейк о «зверствах» в Буче.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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