 

СМИ: Абрамович решил купить турецкий футбольный клуб «Гезтепе»

05.04.2022, 19:39, Новости дня
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Бизнесмен Роман Абрамович договорился с руководством турецкого футбольного клуба из города Измир «Гезтепе» о покупке команды, о сделке объявят в пятницу, сообщил турецкий новостной портал «Хаберлер».

По данным СМИ, стороны достигли принципиального соглашения и официально объявят о сделке к пятнице, когда будут улажены все формальности, передает ТАСС.

«Гезтепе» был основан в 1925 году. Он становился чемпионом Турции (1950), обладателем кубка (1969, 1970) и суперкубка страны (1970). В текущем сезоне клуб занимает 18-е место в турнирной таблице турецкой Суперлиги, набрав 27 очков в 31 матче.

Ранее Роман Абрамович перед началом переговоров делегаций РФ и Украины в Стамбуле, где он был посредником, переговорил во дворце Долмабахче с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.

До этого президент Украины Владимир Зеленский в ходе одного из телефонных разговоров с президентом США Джо Байденом якобы попросил его не вводить санкции против бизнесмена Романа Абрамовича.

Британия разрешила отстраненному от руководства «Челси» Абрамовичу вложить деньги в клуб.

Напомним, 10 марта Великобритания расширила введенные против РФ санкции, включив в черный список еще семерых россиян, в том числе Абрамовича. Английская премьер-лига отстранила российского бизнесмена от управления футбольным клубом «Челси». Вклады Абрамовича заблокировали в хедж-фондах США.

Британская газета Times сообщила, что банковские счета «Челси» заморожены, несмотря на действующую лицензию на ведение деятельности, выданную правительством Великобритании

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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