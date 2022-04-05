Путин призвал держать вопрос с удобрениями в приоритете

Президент РФ Владимир Путин на совещании по поддержке агропромышленного комплекса поручил правительству уделить особое внимание ситуации с удобрениями, назвав это направление приоритетным.

«Системная задача – это надежное снабжение наших сельхозпроизводителей удобрениями. Здесь надо очень внимательно Минпромторгу смотреть, всему правительству за этой ситуацией. Потребности наших аграриев должны быть в приоритете, на первом месте», – передает ТАСС слова российского лидера.

Ранее Путин обозначил задачу создавать новые отечественные предприятия агропромышленного комплекса (АПК) для импортозамещения. Ключевыми задачами для правительства, руководителей регионов и предприятий он назвал сохранение и поддержание деловой активности в российском АПК.

До этого президент сообщил, что российский внутренний рынок по основным группам продовольствия полностью обеспечен собственным производством. Путин добавил, что власти должны минимизировать внешние эффекты на продовольственный рынок и увеличить выпуск продуктов питания.

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