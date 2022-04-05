Столтенберг заявил об отказе стран НАТО отправлять войска на помощь Киеву

Страны Североатлантического альянса не поддержат отправку войск на Украину, сообщил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.

«Мы изучим, что еще можем сделать, чтобы нанести ущерб России, включая санкции, но я ожидаю, что ни одна страна НАТО не поддержит отправку войск НАТО на Украину», – цитирует Столтенберга ТАСС.

Он добавил, что на встрече глав МИД НАТО планируется обсудить, как страны альянса могут еще помочь Украине воевать против наступающих российских войск.

«Но в то же время, страны НАТО согласны, что мы не должны отправлять силы НАТО на территорию Украины и самолеты НАТО в украинское воздушное пространство. Поскольку мы несем ответственность за то, чтобы предотвратить войну между Россией и НАТО», – заключил Столтенберг.

Также во вторник Столтенберг заявлял, что НАТО необходимо продолжать поддерживать отношения с Россией, включая вопросы снижения рисков, прозрачности, контроля над вооружениями.

Ранее во вторник глава объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что возможность крупномасштабного конфликта между мировыми державами возрастает.

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