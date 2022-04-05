Столтенберг заявил об отказе стран НАТО отправлять войска на помощь Киеву
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Страны Североатлантического альянса не поддержат отправку войск на Украину, сообщил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.
«Мы изучим, что еще можем сделать, чтобы нанести ущерб России, включая санкции, но я ожидаю, что ни одна страна НАТО не поддержит отправку войск НАТО на Украину», – цитирует Столтенберга ТАСС.
Он добавил, что на встрече глав МИД НАТО планируется обсудить, как страны альянса могут еще помочь Украине воевать против наступающих российских войск.
«Но в то же время, страны НАТО согласны, что мы не должны отправлять силы НАТО на территорию Украины и самолеты НАТО в украинское воздушное пространство. Поскольку мы несем ответственность за то, чтобы предотвратить войну между Россией и НАТО», – заключил Столтенберг.
Также во вторник Столтенберг заявлял, что НАТО необходимо продолжать поддерживать отношения с Россией, включая вопросы снижения рисков, прозрачности, контроля над вооружениями.
Ранее во вторник глава объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что возможность крупномасштабного конфликта между мировыми державами возрастает.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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