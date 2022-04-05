Испания решила выслать 25 российских дипломатов
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Испания приняла решение о высылке около 25 дипломатов России, информирует МИД королевства.
Об этом информирует ТАСС.
Ранее Нидерланды, Бельгия, Чехия и Ирландия заявили о высылке более 40 российских дипломатов.
МИД Франции вызвал российского посла в Париже Алексея Мешкова и уведомил о высылке российских дипломатов. Также власти Германии заявили о намерении выслать 40 российских дипломатов. МИД Дании решил выслать 15 российских дипломатов из страны. Швеция решила выслать трех российских дипломатов.
В МИД РФ назвали высылку дипломатов из Европы заранее спланированной кампанией.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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