Испания решила выслать 25 российских дипломатов

Испания приняла решение о высылке около 25 дипломатов России, информирует МИД королевства.

Об этом информирует ТАСС.

Ранее Нидерланды, Бельгия, Чехия и Ирландия заявили о высылке более 40 российских дипломатов.

МИД Франции вызвал российского посла в Париже Алексея Мешкова и уведомил о высылке российских дипломатов. Также власти Германии заявили о намерении выслать 40 российских дипломатов. МИД Дании решил выслать 15 российских дипломатов из страны. Швеция решила выслать трех российских дипломатов.

В МИД РФ назвали высылку дипломатов из Европы заранее спланированной кампанией.

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