Песков заявил о противоречиях между заявлениями президента США и Пентагоном

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль фиксирует противоречия внутри США по отношению к России.

«Обращаем внимание на постоянно продолжающиеся противоречия в рядах американцев: когда президент [США Джо Байден] что-то называет военным преступлением, Пентагон делает заявление о том, что он не располагает точными данными, которые позволяли бы приходить к такому выводу», – сказал представитель Кремля, передает ТАСС.

Песков указал, что Кремль фиксирует этот факт.

Ранее в Пентагоне заявили об отсутствии подтверждения сообщений Киева о трагедии в Буче, где якобы произошли массовые убийства мирных жителей российскими военными, о чем писали украинские и западные СМИ.

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