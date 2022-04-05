 

Песков заявил о противоречиях между заявлениями президента США и Пентагоном

05.04.2022, 14:05, Новости дня
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль фиксирует противоречия внутри США по отношению к России.

«Обращаем внимание на постоянно продолжающиеся противоречия в рядах американцев: когда президент [США Джо Байден] что-то называет военным преступлением, Пентагон делает заявление о том, что он не располагает точными данными, которые позволяли бы приходить к такому выводу», – сказал представитель Кремля, передает ТАСС.

Песков указал, что Кремль фиксирует этот факт.

Ранее в Пентагоне заявили об отсутствии подтверждения сообщений Киева о трагедии в Буче, где якобы произошли массовые убийства мирных жителей российскими военными, о чем писали украинские и западные СМИ.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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