Связисты перехватили переговоры националистов о крупном перемещении в Донбассе

Российские военнослужащие перехватили переговоры украинских националистических формирований, в которых говорится о крупном перемещении на новые позиции в Донбассе, сообщили в Минобороны.

«Специалисты подразделений контроля безопасности связи ВС РФ в ходе проведения специальной военной операции перехватили переговоры командования украинских националистов о спланированном скрытом перемещении подразделений для удара по позициям Народной милиции ДНР и ВС РФ», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Как уточнили в министерстве, в ходе боевого дежурства был вскрыт канал переговоров, на котором лидеры националистических подразделений вели переговоры о тактическом перемещении с целью нанесения удара.

Для выявления канала российские специалисты использовали подвижную станцию контроля безопасности. Зафиксированные переговоры были переданы на пункт управления командования группировки для последующего нанесения удара по противнику.

Ранее росгвардейцы на Украине перехватили боевика с ценными сведениями.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.

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