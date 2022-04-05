 

Связисты перехватили переговоры националистов о крупном перемещении в Донбассе

05.04.2022, 12:37, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Российские военнослужащие перехватили переговоры украинских националистических формирований, в которых говорится о крупном перемещении на новые позиции в Донбассе, сообщили в Минобороны.

«Специалисты подразделений контроля безопасности связи ВС РФ в ходе проведения специальной военной операции перехватили переговоры командования украинских националистов о спланированном скрытом перемещении подразделений для удара по позициям Народной милиции ДНР и ВС РФ», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Как уточнили в министерстве, в ходе боевого дежурства был вскрыт канал переговоров, на котором лидеры националистических подразделений вели переговоры о тактическом перемещении с целью нанесения удара.

Для выявления канала российские специалисты использовали подвижную станцию контроля безопасности. Зафиксированные переговоры были переданы на пункт управления командования группировки для последующего нанесения удара по противнику.

Ранее росгвардейцы на Украине перехватили боевика с ценными сведениями.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.08 / В соцсетях сообщили о полном отключении мобильного интернета в Белоруссии

22.01 / Собаки насмерть загрызли ребенка в Забайкальском крае

05.12 / В Красном кресте подтвердили доступ к мигрантам на границе Белоруссии

31.08 / Кушнер: мир между Израилем и ОАЭ отвечает устремлениям их народов

16.05 / Эксперт: Мы должны вкладывать максимум средств в экомодернизацию, и прежде всего – поступления от эконалога

25.12 / Дикусар рассказал, почему до сих пор остается венчанным мужем Шоптенко

09.10 / Стефанишина: Украина находится на пороге континентальной газовой войны, которую начала Россия

05.09 / В мире: Вхождение Абхазии в состав РФ напоминает белорусский кризис

31.03 / “Ранили” Тищенко”. В “Слуге народа” выявили депутата, который делится информациией с Telegram-каналом “Темный рыцарь” – СМИ

02.02 / Депутат: Гранты разрабочикам компьютерных игр дадут импульс развитию отрасли

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика