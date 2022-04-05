 

ВСУ подорвали цистерну с соляной кислотой в Рубежном

05.04.2022, 12:36, Новости дня
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Военнослужащие Украины устроили подрыв цистерны, в которой находилась соляная кислота, инцидент произошел в городе Рубежное, на его окраинах ведутся бои, сообщил военный эксперт, подполковник народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«ВФУ (вооруженные формирования Украины – прим. ВЗГЛЯД) готовятся к сдаче города Рубежное и начинают подрывать химикаты. Сегодня в первом цехе завода «Заря» подорвана одна цистерна, (предположительно, с соляной кислотой). Момент подрыва спланирован с учетом розы ветров. Направление ветра сейчас в строну освобожденной нами Кудряшовки», – цитирует Марочко РИА «Новости».

 

Предприятие «Заря» – лидер химической промышленности Украины, оно находится на южной окраине Рубежного. На базе завода есть хранилища в том числе серной и азотной кислоты.

Ранее начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщал, что украинские националисты поставили мины у шлюзов сброса воды Александровской гидроэлектростанции в Николаевской области.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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