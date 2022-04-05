Россия пообещала ответ на высылку 15 дипломатов из Дании

Москва примет меры в отношении датских сотрудников загранучреждений в РФ в связи с высылкой 15 российских дипломатов из Дании, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Во вторник МИД Дании решил выслать 15 российских дипломатов из страны, передает РИА «Новости».

По словам главы министерства Йеппе Кофод, правительство решилось на такой шаг после сообщений об обнаружении массовых захоронений и убийств мирных жителей в украинском городе Буча.

Ранее МИД Франции вызвало российского посла в Париже Алексея Мешкова и уведомило о высылке российских дипломатов. Также власти Германии заявили о намерении выслать 40 российских дипломатов. До этого газета Bild сообщила со ссылкой на источники о планах Германии выслать до ста российских дипломатов.

Напомним, Нидерланды, Бельгия, Чехия и Ирландия заявили о высылке более 40 российских дипломатов. До этого РФ объявила об ответных мерах на высылку дипломатов из стран Прибалтики. Была прекращена аккредитация четырех сотрудников посольства Литвы в Москве, трех – посольства Латвии и трех представителей посольства Эстонии и Псковской канцелярии генерального консульства Эстонии в Петербурге.

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