 

Немцев предупредили о риске остаться без шоколада и кондитерских изделий

05.04.2022, 7:40, Новости дня
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Федеральная ассоциация немецкой кондитерской промышленности (BDSI) выразила обеспокоенность в связи с возможной остановкой производства, влекущей за собой полное исчезновение шоколада и других кондитерских изделий с полок германских магазинов, сообщило издание Der Spiegel.

Как отмечает издание, кондитерская промышленность Германии видит угрозу своему существованию в связи с перебоями в поставках газа из-за событий на Украине. «Даже в условиях пандемии коронавируса энергоресурсы, сельскохозяйственное сырье, упаковка, а также логистические услуги стали чрезвычайно дорогими», – отметили в BDSI. В ассоциации подчеркнули, что события на Украине привели к резкому ухудшению экономической ситуации «до такой степени, которая представляет угрозу существованию целой отрасли», передает ТАСС.

Как пишет издание, трудности в поставках газа могут привести к полной остановке производства в отрасли. В BDSI пояснили, что для большинства компаний в сфере кондитерской промышленности газ является важнейшим источником энергии. Кроме того, цены на сельскохозяйственное сырье, такое как пшеница, подсолнечное масло и орехи, значительно выросли. Важные ингредиенты, включая сухое молоко, сахар, яйца и пальмовое масло, также подорожали. Повышение цен, как заметили в ассоциации, отразилось на компаниях по всем направлениям, «достигнут предел нагрузки».

«Вместе с политиками и представителями торговли мы должны следить за тем, чтобы полки супермаркетов не оставались пустыми», – сообщил председатель BDSI Бастиан Фассин. Он подчеркнул, что власти ФРГ должны теперь «изучить все меры, которые позволяют производителям продуктов питания продолжать производство».

«Компании германской кондитерской промышленности производят продукты питания и поэтому имеют огромное значение для снабжения населения страны, особенно в чрезвычайных ситуациях», – продолжил Фассин. Он сослался на информацию Федерального управления гражданской защиты, которое советует создать запас «энергоемких товаров с длительным сроком годности» на случай чрезвычайных ситуаций. Речь, в частности, идет о шоколаде, печенье или крендельках.

Ранее в Еврокомиссии допустили возможность введения эмбарго на поставки газа из России. В ЕК также выступили за соблюдение газовых контрактов с Россией при продолжении оплаты в долларах и евро. В понедельник министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил о незаменимости российского газа в краткосрочной перспективе при одновременной необходимости как можно быстрее «остановить все экономические отношения с Россией».

Ранее президент федерального союза промышленности Германии (BDI) Зигфрид Руссвурм предупредил о фатальных последствиях введения эмбарго на энергоресурсы из РФ для отрасли. Советник правительства Германии Ламиа Мессари-Беккер предупредила о риске катастрофы в экономике Германии в случае прекращения поставок российского газа.

31 марта президент РФ Владимир Путин подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами. Он также сообщил, что отказ недружественных стран платить за российский газ рублями будет рассматриваться как нарушение контрактов, то есть действующие контракты будут остановлены. При этом российский лидер предупредил о риске масштабной деиндустриализации Европы и потере миллионов рабочих мест.

Напомним, Путин объявил, что РФ отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро. В Кремле также заявили, что РФ не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях. Газета ВЗГЛЯД анализировала возможные сценарии развития ситуации с поставками российского голубого топлива в Европу, и разбирала предложенное Москвой изящное решение для газовых расчетов с Западом.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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