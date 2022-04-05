Лавров: РФ сегодня представит журналистам материалы по ситуации в Буче

В ближайшее время в Нью-Йорке пройдет пресс-конференция, на которой будет показана истинная природа событий в городе Буче, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По словам первого зампостпреда РФ Полянского, специальная пресс-конференция в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке состоится сегодня в 15.30 по местному времени (22.30 по Москве).

«Мы сегодня устами нашего постоянного представительства организуем в Нью-Йорке пресс-конференцию, где будут представлены подробнейшие материалы, которые показывают истинную природу событий, которые сейчас в городе Буче наши западные коллеги пытаются представить как свидетельство военных преступлений Российской Федерации», – сказал глава МИД РФ, передает ТАСС.

Ранее Лавров заявил, что вторая попытка Москвы созвать СБ ООН по событиям в украинской Буче, которые Минобороны РФ назвало провокацией, снова не увенчалась успехом.

Председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК проанализировать информацию, распространенную Минобороны Украины, об убийстве мирных жителей в городе Буче Киевской области.

Напомним, западные и украинские СМИ и политики распространяют очередной фейк о якобы массовых убийствах российскими военными мирных жителей в украинском городе Буче. В Минобороны РФ распространяемые кадры назвали «очередной постановкой киевского режима для западных СМИ».

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что украинские военные обстреляли Бучу, когда российские войска уже вышли из города, но США замалчивают эту информацию.

Газета ВЗГЛЯД выясняла, зачем Зеленскому нужен фейк о «зверствах» в Буче.

Между тем сообщалось, что советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович выдал фото зверств украинского националистического батальона «Азов» в Мариуполе за преступление, якобы совершенное российскими военнослужащими в Гостомеле.

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