 

Австралия запретила экспорт в Россию предметов роскоши

05.04.2022, 4:50, Новости дня
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Австралия решила запретить экспорт предметов роскоши в Россию в связи с ситуацией на Украине, сообщило Bloomberg.

Как сообщается, запрет касается ювелирных изделий, вина, транспортных средств, изделий из кожи и меха, а также других товаров, передает ТАСС.

Напомним, с 5 апреля экспорт предметов роскоши в Россию запретила также Япония. Кроме того, 15 марта экспорт предметов роскоши в Россию запретил Евросоюз.

В конце марта пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обвинил страны Запада, США, Канаду и Австралию в объявлении тотальной экономической войны России. Так, 25 марта Австралия ввела санкции против российских журналистов. Кроме того, 20 марта Австралия запретила экспорт в Россию глинозема, алюминиевых руд и бокситов. 18 марта Австралия ввела санкции против российских банков. 14 марта власти Австралии решили ввести санкции против российских бизнесменов и их семей. 23 февраля Австралия ввела первый пакет санкций против РФ в связи с признанием независимости ЛНР и ДНР.

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал санкции налогом на независимость. Он также отметил, что санкции всегда только укрепляли Россию. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россию невозможно изолировать полностью, в условиях санкций будут открываться новые внутренние возможности.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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