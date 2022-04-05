 

ЕС собрался ввести против РФ пятый пакет санкций

05.04.2022, 4:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Пятый пакет санкций Евросоюза против России, вероятно, затронет лизинг самолетов, импорт и экспорт авиационного топлива, продукции из стали и предметов роскоши, сообщил телеканал СNBC.

По словам двух европейских чиновников, очередной пакет санкций Евросоюза все еще находится в стадии разработки и может измениться. Страны ЕС по-прежнему расходятся во мнениях относительно того, включать ли в санкции эмбарго на импорт энергоносителей из РФ, отмечает телеканал. Как ожидается, новые ограничительные меры будут одобрены ЕС на этой неделе, передает ТАСС.

Ранее экспорт в Россию предметов роскоши запретила Австралия. Кроме того, с 5 апреля запрет на экспорт предметов роскоши в Россию ввела также Япония. Помимо этого, 15 марта экспорт предметов роскоши в Россию запретил Евросоюз.

В конце марта пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обвинил страны Запада, США, Канаду и Австралию в объявлении тотальной экономической войны России.  Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал санкции налогом на независимость. Он также отметил, что санкции всегда только укрепляли Россию. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россию невозможно изолировать полностью, в условиях санкций будут открываться новые внутренние возможности.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.02 / Со счета Железняк похитили деньги

07.01 / Пресса приписала приказ отправить Нацгвардию в Вашингтон Пенсу, а не Трампу

17.12 / В США рекомендовали не использовать вакцину Johnson & Johnson

17.08 / Трамп значительно сократил отставание от Байдена по популярности

09.02 / В Петербурге возбудили уголовные дела из-за хищений денег при уборке снега и вышли на след азербайджанской диаспоры

28.08 / Талибы усилили охрану у аэропорта Кабула для разгона толпы

10.09 / Лукашенко озвучил позицию Белоруссии по кредитам от России

25.09 / Мужчина устроил стрельбу в ТЦ в Сочи

09.07 / За два дня до финала Евро 2020 сборная Италии ушла в изоляцию из-за коронавируса

03.11 / Times – у России, похоже, нет чёткой «партийной линии» относительно лучшего для неё кандидата на выборах в США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика