 

Россия призвала Турцию повлиять на оставшихся в Мариуполе боевиков

04.04.2022, 23:11, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Россия надеется, что Турция окажет влияние на командиров оставшихся в Мариуполе украинских вооруженных формирований с целью гарантированного обеспечения «режима тишины» для вывода мирных жителей и иностранных граждан, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

«Учитывая полную неадекватность поведения вооруженных формирований в Мариуполе, также обращаемся к турецкой стороне: в случае отказа командиров украинских вооруженных формирований сложить оружие, [предлагаем Анкаре] оказать содействие в гарантированном обеспечении ими «режима тишины» для вывода мирных жителей и иностранных граждан», – приводит слова Мизинцева РИА «Новости».

«Рассчитываем на поддержку турецкой стороны в данном непростом вопросе, выражаем надежду, что турецкие коллеги, используя свой авторитет, смогут оказать влияние всеми возможными средствами как на представителей киевской власти, так и непосредственно на командиров, оставшихся в Мариуполе украинских вооруженных формирований», – сказал генерал.

Ранее в Минобороны РФ предложили подразделениям ВСУ, территориальной обороны и иностранным наемникам сложить оружие и покинуть Мариуполь в направлении Запорожья. В понедельник министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что Анкара в ближайшие дни собирается провести эвакуацию граждан с Украины морским путем.

Накануне Минобороны РФ обвинило Украину в срыве эвакуации местных жителей и иностранных граждан из Мариуполя. В минувшую субботу глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что украинские националисты в Мариуполе загнаны в угол и у них есть «только два выбора»: либо они добровольно сложат оружие и будут отвечать по всей строгости закона за свою бесчеловечную деятельность, либо их тела придадут земле без всяких почестей.

Ранее в Минобороны обвинили украинских националистов в массовом терроре в Мариуполе. По словам жительницы города, националисты собирают готовых эвакуироваться из Мариуполя и расстреливают их, а город с жителями превратили в полигон. Военный корреспондент Семен Пегов сравнил окраины Мариуполя с сирийским Алеппо.

В Минобороны РФ призывали украинских националистов и иностранных наемников сложить оружие и выйти из Мариуполя в подконтрольные Киеву районы. Однако в Киеве отвергли предложение. В Минобороны РФ сообщали, что неонацисты на Украине удерживают в качестве живого щита более 4,5 млн человек, включая граждан 18 стран.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.10 / В Киевской области полиция ищет трех школьников. Известно, что они сбежали в лес

28.04 / “Получила вторую дозу”. Уоттс вакцинировалась от коронавируса

06.12 / Путин и Байден поговорят тет-а-тет по защищенной линии видеосвязи – впервые на уровне глав государств

01.06 / Прокуратура АР Крым квалифицировала “приговор” Чубарову как нарушение законов и обычаев войны

15.06 / Старший сын Виктора Павлика прокомментировал рождение младшего брата

21.08 / SCMP – протесты в Белоруссии несут угрозу для китайских планов по проекту «Один пояс один путь»

26.08 / Subaru может возродить модель WRX в кузове универсал

29.10 / На Украине заявили о неизбежности войны в Донбассе

17.02 / «Ростелеком» построил подводную ВОЛС в Калининград

06.09 / Разведку США заподозрили в сборе данных о борьбе с COVID-19 в России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика