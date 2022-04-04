Папа Римский усомнился в необходимости посещать Киев

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04.04.2022, 6:12, Новости дня
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Папа Римский Франциск заявил, что готов поехать в Киев, но не знает, «должен ли он это делать».

«Кто-то спрашивал меня, не один человек, и я искренне сказал, что готовность есть всегда, не существует «нет». Я открыт», – приводит слова понтифика РИА «Новости» со ссылкой на Avvenire.

Он заявил, что поездка «на столе». Однако, как отметил папа Франциск, он «не знает, удастся ли это сделать, удобно ли это, к лучшему ли это и должен ли» он «это сделать».

Кроме того, он сообщил, что работа над его возможной встречей с патриархом Московским и всея Руси Кириллом продолжается, она может пройти на Ближнем Востоке.

16 марта патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел переговоры по дистанционной связи с главами Римско-католической церкви и Церкви Англии. Патриарх Кирилл заявил, что переговоры помогут церквам выработать общий подход к кризису на Украине.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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