 

Глава СК поручил открыть уголовное дело после призыва мэра Днепра убивать россиян

04.04.2022, 6:12, Новости дня
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Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с призывом мэра Днепра (бывший Днепропетровск) Бориса Филатова убивать россиян по всему миру, информирует Следственный комитет.

Бастрыкин поручил ГСУ СК «возбудить уголовное дело и дать правовую оценку высказываниям» Филатова, а также «провести весь комплекс необходимых следственных действий», сообщается на сайте СК.

Напомним, Филатов заявил, что у украинцев есть полное моральное право убивать россиян по всему миру «в максимально больших количествах».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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