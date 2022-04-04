Глава СК поручил открыть уголовное дело после призыва мэра Днепра убивать россиян

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с призывом мэра Днепра (бывший Днепропетровск) Бориса Филатова убивать россиян по всему миру, информирует Следственный комитет.

Бастрыкин поручил ГСУ СК «возбудить уголовное дело и дать правовую оценку высказываниям» Филатова, а также «провести весь комплекс необходимых следственных действий», сообщается на сайте СК.

Напомним, Филатов заявил, что у украинцев есть полное моральное право убивать россиян по всему миру «в максимально больших количествах».

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