 

Столтенберг пообещал быстрое вступление Финляндии и Швеции в НАТО

03.04.2022, 18:10, Новости дня
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Если Финляндия и Швеция сами захотят вступить в НАТО, то альянс будет рад их видеть в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления, сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

«Конечно, это им решать, но если они подадут заявки, я ожидаю, что все 30 союзников им будут очень рады. И мы найдем способ сравнительно быстро принять их в альянс, если они так захотят», – цитирует его РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

В четверг глава правительства Швеции Магдалена Андерссон заявила, что «никоим образом не исключает« вступления страны в НАТО.

Ранее премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что стране в течение весны необходимо пересмотреть вопрос о вступлении в НАТО.

Представитель СДП Эеро Хейнялуома заявил, что вопрос о членстве Финляндии в НАТО был решен в день начала спецоперации РФ на Украине. Председатель СДП, премьер-министр Санна Марин, в свою очередь, сообщила, что в Финляндии этой весной состоится широкомасштабная общественная дискуссия о возможном членстве в НАТО.

23 марта в Еврокомиссии заявили, что геополитическая ситуация кардинально изменилась на фоне спецоперации РФ в Украине, это делает вероятным присоединение Финляндии к НАТО.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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