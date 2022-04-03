При взрыве в Кабуле пострадали около 10 человек

В результате взрыва в столице Афганистана Кабуле, который произошел из-за брошенной гранаты, пострадали 10 человек, информирует МВД Афганистана.

«Сегодня утром грабитель бросил гранату в районе Сарай Шахзада…, чтобы совершить ограбление, 10 человек пострадали. Ведется расследование, правоохранители пытаются задержать злоумышленника», – сообщило министерство в Twitter, передает РИА «Новости».

В обменном пункте рассказали, что из-за взрыва пострадали по меньшей мере 20 человек, жизни большинства из них ничего не угрожает.

Ранее телеканал TOLOnews сообщил, что в одном из крупнейших пунктов по обмену валюты в столице Афганистана Кабуле произошел мощный взрыв.

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