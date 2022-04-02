Песков заявил о создании сети лабораторий по разработке биооружия вокруг РФ и Белоруссии

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02.04.2022, 21:35, Новости дня
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Вокруг РФ и Белоруссии создана сеть биолабораторий США по разработке новых видов биологического оружия против определенных этносов, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью белорусскому телеканалу.

«Мы обладаем данными, что в рамках программы, которая финансируется Пентагоном, вокруг нас создана целая сеть биолабораторий, которая работает не только над чрезвычайно опасными патогенами, микробами, вирусами, но она работает над проектами по изобретению новых видов биологического оружия, которые нацелены против определенных этносов. Это потенциально очень страшное оружие», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

Он считает, что США пытаются отвлекать внимание и жонглировать, уводя от темы биолабораторий на Украине.

«Американцы сейчас пытаются отвлекать внимание, жонглировать и так далее, уводить разговор в несерьезную плоскость. Но факты говорят сами за себя. И эти факты являются предметом не только нашей обеспокоенности, но и предметом для обеспокоенности многих других стран. Я уверен, и Белоруссии, и Китая, и Индии», – отметил Песков, добавив, что обработка данных по биолабораториям США на территориях других стран продолжается.

По его словам, данные, которые были получены, в том числе, в ходе спецоперации на Украине будут частично обнародоваться.

«Мы будем узнавать больше и больше, в Вашингтоне будут больше и больше понимать, что нам практически досконально известно об этих планах, которые действительно угрожают всеми миру», – отметил Песков.

Ранее РФ обвинила Германию в реализации военно-биологической программы на Украине. Госдумаинициировала расследование работы биолабораторий на Украине. 17 марта Минобороны Россииопубликовало документ, подтверждающий финансирование Пентагоном военно-биологических проектов на Украине. Глава МИД Сергей Лавровдопустил намерение США сделать Украину крупнейшим проектом по созданию биолабораторий. Россияпотребовала от США срочно раскрыть данные о биолабораториях на Украине.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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