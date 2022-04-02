 

Песков оценил способность Турции быть независимой, несмотря на НАТО

02.04.2022, 21:35, Новости дня
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Турция, даже будучи членом НАТО, может позволить себе высказать Вашингтону собственное мнение, быть независимой, РФ это высоко ценит, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала «Беларусь-24»

«Турция, можно сказать, испокон веков была членом НАТО. Но, несмотря на это, особенно при президенте [Реджепе Тайипе] Эрдогане, Турция стала наиболее суверенной из остальных суверенных государств – членов НАТО. Это страна, которая может себе позволить такую роскошь, как отстаивание своих интересов. Это страна, которая может позволить себе роскошь сказать сегодня Брюсселю, то есть НАТО (а что такое НАТО? Это сказать Вашингтону), что, вы знаете, мы не присоединимся к санкциям и мы не будем сжигать все мосты с Россией, потому что нам это нужно. Нам нужно продолжать с ними диалог – раз, и нам выгодно продолжать с ними экономические отношения», – приводит ТАСС слова Пескова.

Он также обратил внимание и на то, что российские туристы оставляют в Турции миллиарды наличных долларов. «Они тратят свои деньги на авиакомпании, они дают огромное количество рабочих мест в Турции. Мы несем новые технологии, когда мы создаем там атомную электростанцию, когда мы работаем над другими проектами», – отметил пресс-секретарь президента.

Также Песков отметил существенный вклад РФ в энергобезопасность не только Турции, но и всего региона, совместную работу по крупным энергетическим проектам «Турецкий поток», «Голубой поток».

По оценке Пескова, у РФ и Турции хорошие перспективы сотрудничества и Москва рада тому, что «Эрдоган находит в себе силы отстаивать и преследовать свои интересы, интересы своей страны, не быть в мейнстриме». «Все европейцы в мейнстриме, но за свой счет. Деньги зарабатывает Вашингтон, а европейцы стреляют себе в ногу и все назло России», – подытожил представитель Кремля.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с главой Турции Тайипом Эрдоганом выразил признательность за его содействие в проведении переговоров РФ и Украины в Стамбуле.

Напомним, Эрдоган заявил, что планирует провести переговоры с президентами РФ и Украины и намерен поднять тему организации их встречи.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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