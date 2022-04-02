 

В Минобороны заявили о блокировании подразделениями ЛНР Боровского

02.04.2022, 20:18, Новости дня
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Подразделения ЛНР развивают наступление, блокируют Боровское, уничтожены до 30 националистов и пять единиц бронетехники, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Подразделения Луганской народной республики, развивая наступление на позиции украинской 57-й мотопехотной бригады, блокируют с востока и юга населенный пункт Боровское. Уничтожено до 30 украинских националистов и пять единиц бронетехники», – цитирует РИА «Новости» Конашенкова.

Ранее в Минобороны заявили об уничтожении «Искандером» ста неонацистов и наемников в Харькове. Также выведен из строя военный аэродром Миргород в Полтавской области.

Газета ВЗГЛЯД писала, как уничтожение топливных хранилищ Кременчугского нефтеперерабатывающего завода ускорит разгром украинской армии.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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