МО: В результате артобстрела ВСУ села в Черниговской области погибли мирные жители

Вооруженные силы Украины обстреливали село Новая Басань (Черниговская область) из крупнокалиберных орудий, что привело к жертвам среди мирного населения, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Подразделения вооруженных сил Украины из крупнокалиберных артиллерийских систем «Пион» и «Гиацинт» в течение 2,5 часов непрерывно обстреливали населенный пункт Новая Басань, что привело к многочисленным жертвам среди местных жителей», – цитирует ТАСС Мизинцева.

Ранее начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев рассказал о расстреле в Харькове боевиками нацбатов мирных жителей за попытку выйти из подвала для поиска воды и еды, об обстреле националистами санитарного автомобиля в Сумах и о грабежах в Чернигове и Запорожье.

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