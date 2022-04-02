 

МО: В результате артобстрела ВСУ села в Черниговской области погибли мирные жители

02.04.2022, 3:20, Новости дня
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Вооруженные силы Украины обстреливали село Новая Басань (Черниговская область) из крупнокалиберных орудий, что привело к жертвам среди мирного населения, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Подразделения вооруженных сил Украины из крупнокалиберных артиллерийских систем «Пион» и «Гиацинт» в течение 2,5 часов непрерывно обстреливали населенный пункт Новая Басань, что привело к многочисленным жертвам среди местных жителей», – цитирует ТАСС Мизинцева.

Ранее начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев рассказал о расстреле в Харькове боевиками нацбатов мирных жителей за попытку выйти из подвала для поиска воды и еды, об обстреле националистами санитарного автомобиля в Сумах и о грабежах в Чернигове и Запорожье.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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