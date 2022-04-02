 

ВС Турции обстреляли город Айн-Исса на севере сирийской провинции Ракка

02.04.2022, 1:55, Новости дня
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Артиллерия турецкой армии и формирования сирийской вооруженной оппозиции обстреляли из артиллерийских орудий и минометов город Айн-Исса на севере провинции Ракка, сообщил сирийский телеканал «Аль-Ихбария».

По имеющимся у телеканала сведениям, огонь велся с территории пограничной зоны безопасности, созданной турецкими войсками в 2019 году. В результате обстрела среди мирных жителей есть раненые, нанесен материальный урон постройкам. Несколько снарядов разорвалось на стратегическом шоссе М4, которое проходит рядом с Айн-Иссой. Эта автотрасса, которая связывает западные и восточные районы Сирии, патрулируется российскими и турецкими военными, передает ТАСС.

Напомним, в начале февраля посол РФ в Сирии обвинил Турцию в невыполнении части договоренностей по Идлибу. Кроме того, в начале января артиллерия Турции обстреляла сирийскую провинцию Хасеке. Отметим, Москва подчеркивала, что установление долгосрочной стабильности в районе сирийско-турецкой границы возможно только на основе суверенитета, единства и территориальной целостности Сирии.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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