 

Живущим в районе нефтебазы в Белгороде разрешили вернуться в дома

02.04.2022, 0:25, Новости дня
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Пожарные ликвидировали пожар на нефтебазе в Белгороде, сообщили в пресс-службе МЧС России. Жителям близлежащих домов разрешили вернуться в квартиры, сообщил мэр города Антон Иванов.

«Пожар на нефтебазе в Белгороде ликвидирован. Лаборатория Роспотребнадзора ведет мониторинг на предмет содержания в воздухе вредных веществ. По результатам замеров ПДК не превышает допустимых значений», – приводит ТАСС слова сотрудника пресс-службы МЧС России.

«Угрозы жизни и здоровью людей нет. Все жители могут возвращаться в свои дома. Группу из «Белгород-Арены» уже доставили обратно», – сообщил мэр Белгорода.

Как сообщалось, из домов вблизи загоревшейся нефтебазы были эвакуированы43 жителя. Их разместили в «Белгород-Арене», обеспечили горячим питанием, напитками, также позаботились о домашних животных.

В пятницу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на нефтебазе в административном центре региона произошел пожар вследствие авиаудара двух вертолетов ВСУ, проникших на территорию РФ на низкой высоте. Пострадавших и погибших нет. В регионе после взрывов оказались повреждены линии электропередачи. Площадь возгорания емкостей с топливом на нефтяной базе в Белгороде составила 1,2 тыс. квадратных метров.

В Минобороны подчеркнули, что белгородская нефтебаза, атакованная украинскими военными вертолетами Ми-24, снабжала топливом исключительно гражданский транспорт. Глава СК Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства случившегося.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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