Россия заявила о запланированной украинскими нацистами провокации с хлором под Харьковом

Украинские боевики из националистических батальонов решили провести провокацию с использованием хлорина в Харьковской области, сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Угроза провокаций с использованием химического оружия все еще высока. Мы недавно распространили в Совбезе письмо с информацией Минобороны о подготовке украинскими националистами новых провокаций», – цитирует Полянского ТАСС.

По его словам, националисты планируют подорвать железнодорожные контейнеры, в которых содержится до 800 тонн хлорина. Контейнеры находятся в населенном пункте Кочеток в Харьковской области, сказал заместитель постпреда России.

В конце марта начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что нацбатальонам приказано снимать постановочные видеосюжеты о мародерствах и массовых убийствах, которые якобы совершены российскими военнослужащими.

—