 

Власти США обвинили Россию в «искусственном» укреплении рубля

01.04.2022, 7:26, Новости дня
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Директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд выразила мнение, что российские власти якобы ведут «искусственное накачивание рубля».

«Мы видим искусственное накачивание рубля Центробанком и правительством России», – приводит РИА «Новости» мнение сотрудницы Белого дома.

Как сообщила Бедингфилд, в администрации США убеждены, что санкции против РФ работают. Она заявила, что в РФ «драматическая инфляция», а инвесторы отказываются от вложений в экономику. По ее словам, курс рубля больше не является адекватным индикатором положения дел в экономике России.

Четверг стал девятым днем роста рубля к доллару и евро, и в итоге за март они подешевели более чем на 12% – до 83,2 рубля и 92,5 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи. При этом 10 марта доллар и евро обновили исторические максимумы – поднимались на Московской бирже до 121,53 рубля и 132,42 рубля соответственно.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что Соединенные Штаты попытаются решить свои проблемы за чужой счет и свалить ошибки на Россию, а также заработать на нестабильности в мире.

Напомним, 23 марта Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро, до 31 марта он ждет доклад об изменении валюты платежа на рубли. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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