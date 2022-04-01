На нефтебазе в Белгороде произошел пожар
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Пожар произошел на нефтебазе в Белгороде, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Произошел пожар на нефтебазе в городе Белгороде. Все экстренные службы выехали на место. Принимаются меры по его ликвидации. Подробности о причинах и пострадавших, если они есть, сообщу немного позже», – приводит слова Гладкова ТАСС.
Напомним, в среду власти Белгородской области заявили о пожаре на складе боеприпасов.
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