 

На нефтебазе в Белгороде произошел пожар

01.04.2022, 6:05, Новости дня
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Пожар произошел на нефтебазе в Белгороде, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Произошел пожар на нефтебазе в городе Белгороде. Все экстренные службы выехали на место. Принимаются меры по его ликвидации. Подробности о причинах и пострадавших, если они есть, сообщу немного позже», – приводит слова Гладкова ТАСС.

Напомним, в среду власти Белгородской области заявили о пожаре на складе боеприпасов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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