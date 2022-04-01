На нефтебазе в Белгороде произошел пожар

Пожар произошел на нефтебазе в Белгороде, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Произошел пожар на нефтебазе в городе Белгороде. Все экстренные службы выехали на место. Принимаются меры по его ликвидации. Подробности о причинах и пострадавших, если они есть, сообщу немного позже», – приводит слова Гладкова ТАСС.

Напомним, в среду власти Белгородской области заявили о пожаре на складе боеприпасов.

—