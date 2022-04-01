 

МИД РФ встретил 1 апреля 2022 года словами «Газуем!»

01.04.2022, 4:40, Новости дня
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Министерство иностранных дел РФ в пятницу ночью опубликовало в Telegram-канале внешнеполитического ведомства сообщение: «С 1 апреля 2022 газуем!».

«С 1 апреля 2022 газуем!», – говорится в Telegram-канале российского внешнеполитического ведомства. Никаких дополнительных комментариев в МИД РФ не опубликовали.

Накануне президент РФ Владимир Путин подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами. Он также сообщил, что отказ недружественных стран платить за российский газ рублями будет рассматриваться как нарушение контрактов, то есть действующие контракты будут остановлены. При этом российский лидер предупредил о риске масштабной деиндустриализации Европы и потере миллионов рабочих мест.

Ранее Путин объявил, что РФ отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро. В Кремле также заявили, что РФ не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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