США поддержали отказ стран Запада платить в рублях за российский газ

Власти Соединенных Штатов поддерживают отказ других западных стран платить в рублях за поставки российского природного газа, сообщила директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд.

«Да», – приводит ТАСС ответ Бедингфилд на соответствующий вопрос. «Полагаю, канцлер ФРГ [Олаф Шольц] четко заявил, что контракты существует такими, какие они есть, изменений там не будет», – сказала директор по коммуникациям Белого дома.

Накануне глава министерства финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что Париж и Берлин не могут принять требования РФ об оплате поставок газа в рублях.

В четверг президент РФ Владимир Путин подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами. Он также сообщил, что отказ недружественных стран платить за российский газ рублями будет рассматриваться как нарушение контрактов, то есть действующие контракты будут остановлены. При этом российский лидер предупредил о риске масштабной деиндустриализации Европы и потере миллионов рабочих мест.

Напомним, Путин объявил, что РФ отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро. В Кремле также заявили, что РФ не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях. Газета ВЗГЛЯД анализировала возможные сценарии развития ситуации с поставками российского голубого топлива в Европу, и разбирала предложенное Москвой изящное решение для газовых расчетов с Западом.

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