 

Кадыров дал оставшимся в Мариуполе боевикам один день на сдачу

01.04.2022, 4:40, Новости дня
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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что у засевших на заводе «Азовсталь» в Мариуполе боевиков есть один день, чтобы сложить оружие и сдаться, в противном случае их всех уничтожат.

«Я знаю, что вы хотите сдаться, у меня есть ваши переговоры, разговоры. Вы не можете определиться, кому сдаться, кто вас оставит, не будет бить, унижать. Я вам даю слово, если вы сложите оружие, выйдите сами, то мы вас трогать не будем… Я уверен, что если вы станете на правильный путь, как у нас в Чеченской Республике, президент может объявить амнистию, и вы можете попасть под амнистию… Завтра один день у вас есть, а послезавтра мы вас всех уничтожим», – сказал Кадыров в видео, опубликованном в собственном Telegram-канале.

Накануне начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что РФ по просьбам президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца к президенту РФ Владимиру Путину 1 апреля откроет гуманитарный коридор из Мариуполя в Запорожье.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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