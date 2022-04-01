 

Байден заявил об увеличении добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки

01.04.2022, 3:15, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Энергетические компании готовы начать добычу дополнительно 1 млн баррелей нефти в сутки, возможно, с осени текущего года, из стратегических резервов будет выделено более 180 млн баррелей, сообщил президент США Джо Байден.

«Я хочу отметить те компании, которые уже объявили о намерении наращивать добычу. Они вкладывают средства, чтобы добывать больше нефти, а также в чистые технологии, чтобы уменьшить нашу зависимость от нефти в будущем. И они дали понять, что будут добывать дополнительно 1 млн баррелей нефти в день, возможно, начиная уже этой осенью», – цитирует ТАСС Байдена.

Президент США Джо Байден  также заявил, что из стратегических резервов будет выделено более 180 млн баррелей, передает РИА «Новости».

Как отметил Байден, объема высвобождаемой из стратегических резервов США нефти будет достаточно для того, чтобы восполнить ее дефицит, пока страна нарастит внутреннюю нефтедобычу до конца текущего года.

«Мы уже получили обещания со стороны различных стран о том, что они высвободят десятки миллионов баррелей нефти на рынок. Таким образом, общий объем выделяемой нефти значительно превысит 1 млн баррелей в день», – подчеркнул американский лидер.

Ранее мировые цены на нефть упали примерно на 5% на новостях о том, что США могут высвободить миллион баррелей в сутки из стратегических резервов.

Напомним, президент США по итогам переговоров с ЕС пообещал избавить Евросоюз от российского газа «задолго до 2030 года».

Газета ВЗГЛЯД писала, к чему может привести отказ Европы от российских газа и нефти.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.12 / Щербина: Байден прямым текстом сказал, что воевать за Украину никто не собирается. Процесс по Донбассу скоро сдвинется с мертвой точки

17.03 / Мошенники придумали новый способ обмана банковских клиентов

20.09 / В центре Львова из-за утечки газа из-под земли вырвался огонь – полиция

08.03 / Little Big отказалась участвовать в российском нацотборе на “Евровидение 2021”

30.08 / Полиция Киева объявила сотруднице супермаркета подозрение в присвоении 2 тыс. грн. Ей грозит восемь лет тюрьмы

05.10 / Экологический кошмар — Калифорния столкнулась с масштабной утечкой нефти у побережья

22.07 / “Самая нежная запеканка в жизни”. Ярославский дал рецепт своего любимого завтрака

30.03 / Невестка Марченко показала фото с голым животом на позднем сроке беременности и выписку из роддома

12.03 / Спасатели прекратили поиски туриста, который пропал в Карпатах 13 февраля

26.05 / В Киеве активисты сожгли “Кремль” под посольством России. Видео

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика