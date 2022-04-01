Байден заявил об увеличении добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки

Энергетические компании готовы начать добычу дополнительно 1 млн баррелей нефти в сутки, возможно, с осени текущего года, из стратегических резервов будет выделено более 180 млн баррелей, сообщил президент США Джо Байден.

«Я хочу отметить те компании, которые уже объявили о намерении наращивать добычу. Они вкладывают средства, чтобы добывать больше нефти, а также в чистые технологии, чтобы уменьшить нашу зависимость от нефти в будущем. И они дали понять, что будут добывать дополнительно 1 млн баррелей нефти в день, возможно, начиная уже этой осенью», – цитирует ТАСС Байдена.

Президент США Джо Байден также заявил, что из стратегических резервов будет выделено более 180 млн баррелей, передает РИА «Новости».

Как отметил Байден, объема высвобождаемой из стратегических резервов США нефти будет достаточно для того, чтобы восполнить ее дефицит, пока страна нарастит внутреннюю нефтедобычу до конца текущего года.

«Мы уже получили обещания со стороны различных стран о том, что они высвободят десятки миллионов баррелей нефти на рынок. Таким образом, общий объем выделяемой нефти значительно превысит 1 млн баррелей в день», – подчеркнул американский лидер.

Ранее мировые цены на нефть упали примерно на 5% на новостях о том, что США могут высвободить миллион баррелей в сутки из стратегических резервов.

Напомним, президент США по итогам переговоров с ЕС пообещал избавить Евросоюз от российского газа «задолго до 2030 года».

Газета ВЗГЛЯД писала, к чему может привести отказ Европы от российских газа и нефти.

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