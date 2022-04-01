Националисты заставили киевлянина сжечь русские книги

Украинские националисты заставили продавца русской литературы в Киеве сжечь книги, свидетельствует появившееся в Сети видео.

«Занимался распространением русских книг. С началом военных действий «осознал», что занимался, можно сказать, «вредительством», потому что в этих книжках были всякие манипулятивные приемы, которые скорее всего влияли на сознание моих покупателей. Я принял решение после начала военных действий прекратить эту деятельность, увидел истинное лицо русского мира и больше не буду заниматься распространением книг. Эти все книжки я сожгу. Буду заниматься нормальной какой-то деятельностью на благо Украины. [У] всех читателей, которым я продал эти книги, прошу прощения», – сказал продавец русской литературы в видео, которое появилось в одном из киевских Telegram-каналов. Видео заканчивается фотографиями горящих книг о русской истории и культуре на фоне букиниста.

Напомним, в прошлую пятницу президент РФ Владимир Путин сравнил атаку на русскую культуру на Западе с происходившим в гитлеровской Германии. «В последний раз такую массовую кампанию по уничтожению неугодной литературы почти 90 лет назад проводили нацисты в Германии», – провел параллель Путин. Президент напомнил о кадрах кинохроники, запечатлевших сожжение книг на площадях немецких городов.

Поэт Владислав Маленко в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил: «Большая гуманитарная война, развязанная против России, началась задолго до украинской спецоперации, – в последние дни она просто усилилась. Это связано с общей тенденцией расчеловечивания, которая набирает обороты на Западе».

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