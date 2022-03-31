Власти Украины собрались обвинить Россию в минировании Черного моря

Украинские власти пытаются переложить вину за создание минной опасности в Черном море на Россию, выдавая устаревшие мины украинских военно-морских сил в проливе Босфор и у побережья Румынии за российские, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Украинские власти в попытке уйти от ответственности за создание минной опасности в Черном море цинично пытаются обвинить в этом Российскую Федерацию. Так, в заявлении министерства иностранных дел Украины указано, что обнаруженные в проливе Босфор и у побережья Румынии мины якобы были использованы российской стороной в качестве «бесконтрольных дрейфующих боеприпасов», – приводит слова Мизинцева ТАСС

Генерал подчеркнул, что Вооруженными силами РФ в ходе проведения специальной военной операции строго и неукоснительно реализуется весь комплекс исчерпывающих мер по обеспечению гражданского судоходства в акваториях Черного, Азовского и Средиземного морей. «Морское минное оружие не применялось и применяться не будет», – сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации.

Мизинцев подчеркнул, что заявление об использовании мин российской стороной «по своему содержанию некомпетентно, абсурдно и поражает своей наглостью и глупостью».

По его словам, обнаруженные морские якорные мины российскими компетентными специалистами идентифицированы как изделие 730, состоящее на вооружении только военно-морских сил Украины. «В Военно-морском флоте РФ мины подобного типа на вооружении отсутствуют, они утилизированы еще до 2016 года», – отметил генерал.

Ранее в четверг Минобороны РФ обвинило Киев в силовом удерживании иностранных судов в украинских портах под угрозой затопления. Днем ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу обвинил власти Украины в создании угрозы гражданскому судоходству в Черном море.

В понедельник Турция заявила об обнаружении мины в Черном море, после чего ВМС Турции обезвредили найденную в Черном море у границы с Болгарией украинскую мину. В тот же день Минобороны РФ предупредило об опасности украинских морских мин для причерноморских государств. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему украинские мины вызвали срочную реакцию Турции и Румынии.

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