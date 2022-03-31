 

Роскомнадзор пригрозил «Википедии» штрафом за неудаление фейков

31.03.2022, 23:05, Новости дня
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Роскомнадзор намерен привлечь «Википедию» к административной ответственности за неудаление недостоверных общественно значимых материалов и иной запрещенной информации, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Роскомнадзор составит протокол об административном правонарушении по ст. 13.41 КоАП РФ в отношении интернет-портала «Википедия» за неудаление недостоверных общественно значимых материалов, а также иной запрещенной информации», – говорится в сообщении на сайте надзорного ведомства.

«В соответствии с требованием Генеральной прокуратуры РФ Роскомнадзор направил уведомление администрации интернет-ресурса незамедлительно удалить недостоверную информацию по тематике специальной военной операции ВС РФ на Украине, направленную на дезинформацию российских пользователей», – сообщили в ведомстве.

В Роскомнадзоре уточнили, что, согласно российскому законодательству, за неудаление в установленный срок подобного рода противоправных материалов владельцу сайта грозит административная ответственность в виде штрафа в размере до 4 млн рублей.

Напомним, 2 марта Роскомнадзор потребовал от «Википедии» удалить ложную информацию о спецоперации РФ на Украине. Позже волонтеры Общественной палаты РФ выявили 13 человек, которые системно распространяли фейки в Википедии.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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