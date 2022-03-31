Депутат: Мы сами сможем производить пассажирские самолеты

«Главное, что Путин на первое место ставит интересы людей – пассажиров, работников отрасли. К примеру, решено выплатить им компенсаций за вынужденный простой», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Станислав Наумов, комментируя решения президента по вопросам развития авиаперевозок и авиастроения.

«Совещание по развитию авиационных перевозок и авиастроения, которое провел Путин, – очень важно для страны. Его итоги выходят за рамки вопросов промышленной политики», – считает зампред комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов (ЛДПР). Он упомянул временное ограничение на полеты в ряд аэропортов центральной части и юга РФ и отметил, что глава государства предложил компенсировать расходы таких аэропортов на время их вынужденного простоя.

«Кстати, я бы лично предложил персоналу таких аэропортов, чтобы не терять время, пройти пока переподготовку, повысить свою квалификацию. Было бы очень разумно дать сотрудникам возможность лучше подготовиться к будущему возобновлению полетов, к возросшему потоку пассажиров», – отметил собеседник.

Наумов высоко оценил решение Путина дотировать отрасль, чтобы для рядовых пассажиров сохранился приемлемый уровень стоимости билетов. Еще одним важным аспектом депутат назвал заботу Путина об авиакомпаниях, предпринимателях и в целом о рынке пассажирского авиасообщения. «Рынок сможет сохраниться таким, каким он сложился в нашей стране – с конкуренцией и разнообразием перевозчиков. Обычно в такой ситуации всегда все перерастает в какую-нибудь одну госмонополию. Но Путин показал понимание ценности предпринимательского опыта, накопленного разными авиакомпаниями. Это нужно не только для сохранения внутреннего рынка, но и для его будущего расширения, в том числе, – за счет стран Евразийского экономического союза – Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии», – подчеркнул парламентарий.

Наумов назвал еще один итог совещания: авиастроение РФ сохранит все накопленные компетенции. «За десятилетия у нас наработаны современные подходы к проектированию и созданию целостных продуктов в авиации. Не надо переживать по поводу запчастей и сервиса. Мы сами сможем производить самолеты. У нас есть 18 исследовательских университетов, которые получили поддержку в рамках программы «Приоритет-2030», – отметил парламентарий.

По его словам, России, в частности, нужен хороший самолет для ближнемагистральных рейсов, который целесообразно использовать между регионами. «Не надо постоянно всем летать через Москву, можно напрямую летать, условно говоря из Магнитогорска в Екатеринбург», – сказал парламентарий. «По итогам совещания приняты системные меры, которые должны быть реализованы в достаточно короткий срок», – подытожил депутат.

В четверг президент Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание по вопросам развития авиаперевозок и авиастроения. Он, в частности, поручил запустить программу компенсации части стоимости авиабилетов на внутренних рейсах. Президент призвал поддерживать операционную деятельность российских авиакомпаний в новых экономических условиях не за счет пассажиров. Путин указал, что объем внутрироссийских авиаперевозок в этом году должен вырасти, а пассажиропоток составить не менее 100 млн человек.

«Значительной финансовой нагрузкой для авиационных компаний остаются лизинговые платежи, а также платежи по аккредитивам. Такую нагрузку, безусловно, нужно снизить», – добавил глава государства.

В свою очередь, вице-премьер Юрий Борисов на совещании сообщил, что российский самолет МС-21 сможет выпускаться серийно только с отечественным двигателем ПД-14, при этом серийное производство самолета сдвинется на год-два. По его словам, РФ сможет эксплуатировать и остающийся в стране парк иностранных самолетов. Борисов уточнил, что вопрос эксплуатации остающихся у российских авиакомпаний самолетов Boeing и Airbus прорабатывается Минтрансом, Минпромторгом, а также транспортным и промышленным блоками правительства.

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