 

Видео: РФ увеличится на 3900 км²

31.03.2022, 20:11, Новости дня
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Новость о том, что Южная Осетия попросилась в состав РФ, многих не впечатлила, потому что прежде уже не раз просилась, а у ее президента Анатолия Бибилова в апреле перевыборы. Но на сей раз мечта осетинского народа об объединении, судя по всему, станет реальностью, и уже скоро территория РФ увеличится почти на четыре тысячи квадратных километров.

Теги: 

Грузия
,
Южная Осетия
,
Анатолий Бибилов
,
Дмитрий Бавырин

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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