Видео: РФ увеличится на 3900 км²

Новость о том, что Южная Осетия попросилась в состав РФ, многих не впечатлила, потому что прежде уже не раз просилась, а у ее президента Анатолия Бибилова в апреле перевыборы. Но на сей раз мечта осетинского народа об объединении, судя по всему, станет реальностью, и уже скоро территория РФ увеличится почти на четыре тысячи квадратных километров.

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