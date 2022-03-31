Видео: РФ увеличится на 3900 км²
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Новость о том, что Южная Осетия попросилась в состав РФ, многих не впечатлила, потому что прежде уже не раз просилась, а у ее президента Анатолия Бибилова в апреле перевыборы. Но на сей раз мечта осетинского народа об объединении, судя по всему, станет реальностью, и уже скоро территория РФ увеличится почти на четыре тысячи квадратных километров.
Теги:
Грузия
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Южная Осетия
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Анатолий Бибилов
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Дмитрий Бавырин
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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