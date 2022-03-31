МО: «Мотор Сич» запрашивало у производителей «Байрактаров» возможность распыления с БЛА опасных веществ

Украинские предприятия запрашивали у производителя БПЛА «Байрактар» в Турции возможность оснащения беспилотников системами распыления аэрозолей, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов.

Предприятие «Мотор Сич» запрашивало у турецких производителей информацию по дооснащению беспилотных летательных аппаратов, сказал Кириллов, передает ТАСС.

«Хочу подчеркнуть, что данный документ датирован 15 декабря 2021 года. Его суть: есть ли возможность оснащения данного БЛА системами и механизмами распыления аэрозолей емкостью свыше 20 литров. При дальности полета такого БЛА до 300 км и снаряжении емкостей биологическими рецептурами создается реальная угроза крупномасштабного применения биологического оружия на территории Российской Федерации», – отметил он.

Речь идет о разработке украинскими властями технических средств доставки и применения биологического оружия, которое могло бы применяться против России, подчеркнул Кириллов.

Ранее официальный представитель ведомства Игорь Конашенков заявлял, что украинские власти намеревались использовать беспилотники, способные нести и распылять смертельно опасные вещества.

Также Конашенков сообщал, что украинское руководство не исключало возможности использования биологического оружия в отношении жителей Донбасса и России.

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