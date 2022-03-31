Эксперт объяснил задачи РФ на переговорах с Украиной

«Несмотря на разногласия, РФ преследует сразу несколько целей в этих переговорах», – сообщил газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов. Ранее Киев опроверг заявления РФ о промежуточных итогах переговоров в Стамбуле.

«Есть целый ряд причин, по которым переговоры должны продолжаться», – отметил политолог, экс-председатель Совета министров Луганской Народной Республики Марат Баширов. «Первая – гуманитарные вопросы и необходимость организации эвакуационных коридоров. Для этого нужно продолжать переговоры в рабочих группах», – отметил Баширов.

«Второе – обмен пленными. Третье – это демонстрация того, что РФ готова искать некие компромиссы», – добавил эксперт. При этом он уверен, что «дальше есть только тупик, преодолеть который можно будет только после того, как будут разгромлены группировки ВСУ в Харькове и в Донбассе». «После этого, очевидно, станет окончательно понятно, что Украина потерпела поражение», – добавил Баширов.

«Отдельного внимания заслуживает намеченный на пятницу очередной раунд переговоров. Если нам действительно дали некий текст договора, который должны подписать Лавров и Кулеба, то сейчас мы должны услышать какие-то пояснения о сути документа со стороны Кремля», – говорит политтехнолог.

Еще один аспект, по которому Кремль в скором времени должен дать комментарий, касается заявлений российской делегации после раунда переговоров в Стамбуле.

«Дело в том, что была слишком острая реакция на комментарии Мединского по итогам переговоров. Ну и нельзя считать удачными заявления Мединского на фоне ужасающих видео казней и пыток наших военнослужащих. Кадры уже точно всколыхнули все общество и это требует реакции», – отметил собеседник.

Ранее глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что Украина демонстрирует понимание, что вопросы Крыма и Донбасса решены. «Считаю существенным прогрессом то, что украинские переговорщики подтвердили необходимость обеспечения неядерного, внеблокового статуса Украины и своей безопасности вне рамок Североатлантического альянса, так же, как и понимание украинскими коллегами того, что вопросы Крыма и Донбасса окончательно решены», – цитирует его ТАСС.

Однако уже спустя несколько часов Киев опроверг это заявление. Так, президент Владимир Зеленский заявил, что переговорный процесс – «это пока только слова». Кроме того, он подчеркнул, что Киев не намерен «ничего отдавать».

Газета ВЗГЛЯД также писала, что РФ получила сигнал от Турции по поводу возможности организации новой встречи главы МИД Сергея Лаврова с его украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

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