Бывших глав департаментов МЧС признали виновными в растрате 1,7 млрд рублей

Бывших директоров департаментов МЧС Раиса Ахмадеева и Александра Томашова признали виновными по делу о нецелевом использовании свыше 1,7 млрд рублей при закупке самолетов-амфибий Бе-200.

«Ахмадеев и Томашов совершили нецелевое расходование средств. Они вступили в преступный сговор для реализации хищения бюджетных средств», – цитирует судью Таганского суда Москвы Светлану Спицыну ТАСС.

Бывшего главу финансово-экономического департамента МЧС Раиса Ахмадеева и бывшего директора департамента развития министерства Александра Томашова признали виновными.

Наказание для обвиняемых будет названо в заключительной части приговора.

Ахмадеева и Томашова обвиняют по статье «Нецелевое расходование бюджетных средств, совершенное группой лиц по предварительному сговору и в особо крупном размере».

Суд установил, что они умышленно израсходовали более 1,7 млрд рублей, которые предназначались для финансирования заключенного в мае 2011 года государственного контракта, на цели, не соответствующие условиям их получения, сообщали в Генпрокуратуре, не уточнив другие подробности. Уголовное дело было возбуждено по материалам проверки.

Источник в правоохранительных органах указывал, что речь идет о закупке самолетов Бе-200. На эти цели было выделено 1,74 млрд рублей, но новая спецтехника так и не была поставлена, а бюджетные средства были потрачены на покупку другой спецтехники – автомобилей, вертолетов Ми-8.

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