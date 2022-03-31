 

Китай не исключил перехода на рубли или юани при торговле энергоносителями с Россией

31.03.2022, 10:59, Новости дня
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Китайские власти не исключают возможности перехода на рубли или юани в ходе торговли энергоносителями с Россией, сообщили в китайском МИД.

«При осуществлении двусторонних взаиморасчетов субъекты рынка могут выбирать валюту в соответствии с собственными потребностями. Использование собственных национальных денежных единиц в процессе регулярного торгово-экономического взаимодействия может позволить избежать валютных рисков и снизить издержки, связанные с обменом валюты», – передает ТАСС сообщение ведомства.

При этом в МИД Китая уточнили, что китайские компании намерены более активно использовать рубли или юани в торговле с Россией «на равноправной и взаимовыгодной основе, с учетом изменения ситуации на рынке». «Разумеется, по различным соображениям мы будем осуществлять расчеты и в валюте других стран», – подчеркнули в министерстве.

Ранее в Нигерии заявили, что решение РФ продавать газ некоторым странам за рубли продиктовано национальной политикой, и никто не вправе ее оспаривать.

Напомним, президент РФ Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро, до 31 марта он ждет доклад об изменении валюты платежа на рубли. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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