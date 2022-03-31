Бонды РФ и Белоруссии исключены из 11 индексов S&P DJI

Американский индексный провайдер S&P Dow Jones Indices сообщил, что решил исключить из 11 своих индексов бонды РФ и Белоруссии.

Бонды будут удалены из индексов 31 марта. S&P DJI сообщает, что состоялись «консультации с участниками рынка по вопросу возможного исключения российских облигаций». «Все облигации эмитентов, страной риска которых является РФ или Беларусь, будут исключены из затронутых индексов», – приводит ТАСС текст сообщения.

В марте рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг РФ в иностранной валюте понижен с «ССС-» до «СС». Долгосрочный рейтинг в национальной валюте также понижен с «ССС-» до «СС». Рейтинги понижены с негативным прогнозом.

—