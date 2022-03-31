 

Бонды РФ и Белоруссии исключены из 11 индексов S&P DJI

31.03.2022, 1:45, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Американский индексный провайдер S&P Dow Jones Indices сообщил, что решил исключить из 11 своих индексов бонды РФ и Белоруссии.

Бонды будут удалены из индексов 31 марта. S&P DJI сообщает, что состоялись «консультации с участниками рынка по вопросу возможного исключения российских облигаций». «Все облигации эмитентов, страной риска которых является РФ или Беларусь, будут исключены из затронутых индексов», – приводит ТАСС текст сообщения.

В марте рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг РФ в иностранной валюте понижен с «ССС-» до «СС». Долгосрочный рейтинг в национальной валюте также понижен с «ССС-» до «СС». Рейтинги понижены с негативным прогнозом.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.12 / Севастополь начал получать воду из озера на горе Гасфорта

23.01 / Блинкен: США озвучивали схожие с британскими версии о планах РФ на Украине

27.06 / Пономарева обвинили в получении денег из-за рубежа

04.01 / Нетаньяху отреагировал на решение Ирана обогащать уран до оружейного уровня

04.08 / О’Брайен вновь приступил к работе в Белом доме

13.09 / Врио главы ЕАО принял участие в едином дне голосования

06.05 / Центр Чумакова сообщил о защите вакцины против полиомиелита от COVID-19

22.10 / В Европарламенте заявили, что Россия использует газ как политическое оружие

06.06 / Правительство Украины планирует заказать пожарный самолет компании “Антонов”

02.03 / Аваков о Стерненко: В чем же его героизм?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика