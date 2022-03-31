 

Премьер Швеции не исключила возможного вступления страны в НАТО

31.03.2022, 1:45, Новости дня
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Глава правительства Швеции Магдалена Андерссон заявила, что «никоим образом не исключает» вступления страны в НАТО.

По словам, Андерссон «свобода от союзов сослужила Швеции хорошую службу» и «уберегла» страну «от конфликтов». Однако, «когда карта политики безопасности будет перекраиваться», Швеции требуется «провести новый анализ и принимать решения на его основе», передает РИА «Новости» со ссылкой на SVT.

Премьер заявила, что речь идет о «важных вопросах безопасности Швеции». Она призвала «тщательно их проанализировать, прежде чем принимать решение». Андерссон отметила, что решение о возможном членстве в НАТО должно основываться на том, что лучше для Швеции.

Напомним, Стокгольм уже очень давно входит в неформальный антироссийский блок внутри ЕС наряду с Польшей, Румынией и странами Прибалтики. Королевство остается важным игроком на рынке оружия, производя и БТР, и гаубицы, и боевые ракеты, и подводные лодки, а в случае своего вступления в НАТО рискует свою долю потерять, частично уступив ее американцам.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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