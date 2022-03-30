США добавили еще 73 самолета в перечень нарушителей мер экспортного контроля

Минторг США добавил еще 73 самолета в перечень нарушителей мер американского экспортного контроля в отношении России, сообщило агентство Bloomberg.

По информации агентства, ведомство также исключило из перечня 12 самолетов, которые разрешили вернуть владельцам в страны-партнеры, передает ТАСС.

С 24 февраля Бюро промышленности и безопасности Минторга США усилило контроль в отношении товаров для авиации, направляемых в Россию, а также ввело новые требования по лицензированию определенных самолетов или запчастей. В результате любой самолет, произведенный в Соединенных Штатах или в другом государстве с использованием более чем 25% компонентов американского производства, подлежит лицензированию, если такое транспортное средство предназначено для России.

Ранее Минторг США предупредил о мерах в отношении ряда самолетов, летавших в Россию в нарушение американского экспортного контроля. В список попали 99 «Боингов», а также самолет Романа Абрамовича.

Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия нашла лазейку для обхода авиационных санкций, а также разбиралась, что будет с рынком авиаперевозок внутри страны.

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