Лавров заявил об общности подходов РФ и Китая на международной арене

Встречи представителей РФ и Китая в китайском городе Туньси показали общность подходов к происходящему в мире, сообщил глава МИД Сергей Лавров.

«Во всех сегодняшних переговорах с представителями стран-участниц группы соседей Афганистана увидели, услышали и подтвердили общность наших подходов к происходящему сегодня на международной арене», – цитирует Лаврова ТАСС.

Глава российского дипломатического ведомства указал, что сейчас формируется многополярный мир.

«В этой реальности будет править не одна держава, необходимо будет договариваться между всеми ключевыми государствами, имеющими сегодня решающее влияние на мировую экономику, политику», – сообщил он.

Эти страны занимаются обеспечением основ Устава ООН, в том числе приверженность равноправному подходу к международным отношениям. «Никто на этой земле не должен рассматриваться как второстепенный игрок. Все равны и суверенны», – подвел итог Лавров.

В Пекине отметили, что отношения Китая и РФ с начала года выдержали новые испытания изменениями мировой обстановки и продемонстрировали твердую тенденцию развития.

Глава МИД КНР Ван И заявил, что ситуация на Украине стала не только итогом накопленных за годы противоречий в безопасности Европы, но и результатом менталитета холодной войны.

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