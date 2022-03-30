 

Лавров заявил об общности подходов РФ и Китая на международной арене

30.03.2022, 20:07, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Встречи представителей РФ и Китая в китайском городе Туньси показали общность подходов к происходящему в мире, сообщил глава МИД Сергей Лавров.

«Во всех сегодняшних переговорах с представителями стран-участниц группы соседей Афганистана увидели, услышали и подтвердили общность наших подходов к происходящему сегодня на международной арене», – цитирует Лаврова ТАСС.

Глава российского дипломатического ведомства указал, что сейчас формируется многополярный мир.

«В этой реальности будет править не одна держава, необходимо будет договариваться между всеми ключевыми государствами, имеющими сегодня решающее влияние на мировую экономику, политику», – сообщил он.

Эти страны занимаются обеспечением основ Устава ООН, в том числе приверженность равноправному подходу к международным отношениям. «Никто на этой земле не должен рассматриваться как второстепенный игрок. Все равны и суверенны», – подвел итог Лавров.

В Пекине отметили, что отношения Китая и РФ с начала года выдержали новые испытания изменениями мировой обстановки и продемонстрировали твердую тенденцию развития.

Глава МИД КНР Ван И заявил, что ситуация на Украине стала не только итогом накопленных за годы противоречий в безопасности Европы, но и результатом менталитета холодной войны.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.02 / Санкции, которые США введут против РФ в случае вторжения в Украину, затронут экономику Китая – советник Байдена

24.03 / ООН предупредила об угрозе голода в 20 странах

07.07 / Дания передаст Украине 500 тыс. доз вакцины от коронавируса

02.12 / Следователя по особо важным делам заподозрили в поджоге отдела СК

30.07 / Отбивших у сотрудника ДПС пьяного водителя жителей Чувашии наказали

29.05 / Пушков оценил способность Китая «овладеть» США

26.09 / «Яндекс» позволил выбирать онлайн-кинотеатр в поисковой раздаче

05.02 / Украина в конце февраля на 72 часа отключится от энергосетей РФ и Беларуси – СМИ

13.02 / В ДНР заявили о штатном режиме работы миссии ОБСЕ

22.09 / В Индии сотрудник ЦРУ почувствовал “гаванский синдром”, его госпитализировали – CNN

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика